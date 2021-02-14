В японской префектуре Фукусима произошло повторное землетрясение. Его магнитуда составила 5,2.

Очаг землетрясения находился на глубине 50 километров под водой. В главном метеорологическом агентстве Японии добавили, что угрозы цунами нет.

По данным издания, в префектурах Фукусима и Мияги отмечались толчки силой до четырех баллов.

13 февраля сообщалось, что на северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение. Эпицентр был зафиксирован в районе префектуры Фукусима. Магнитуда землетрясения составила 7,1.

В результате около 950 тысяч домов остались без света. Сейсмологи предупредили, что в ближайшую неделю в этом же регионе могут произойти повторные мощные толчки.

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