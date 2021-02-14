По данным Университета Джонса Хопкинса, за истекшие сутки в мире выявлено более 346 тыс. новых случаев коронавируса.
Общее число заболевших превысило 108,5 млн человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, за истекшие сутки в мире выявлено более 346 тыс. новых случаев коронавируса.
Общее число заболевших превысило 108,5 млн человек.
Дата: 2021/02/14 11:05
Раздел: Мир
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