Российские и кубинские ученые рассматривают возможность восстановления Гаванской радиоастрономической станции.

Об этом сообщает РИА Новости.

Повторный ввод станции в эксплуатацию позволит получать данные о космической погоде, а, помимо научных целей, также положительно скажется на обороноспособности страны. Так, этот объект сможет прогнозировать помехи связи у российских потребителей в Арктике, включая военных.

Поясняется, что связь, GPS и ГЛОНАСС-навигация подвержены космической погоде, и важно как можно чаще обновлять данные. При этом зарубежные ученые делятся такой информацией всего раз в сутки. «Все большая активность в районе Арктики, а вы понимаете, что давать прогноз по одним среднесуточным данным как будет работать у вас радиосвязь с подводными лодками, нефтяными платформами, ледоколами…», — указал руководитель центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Артем Абунин

После возобновления работы станции на Кубе, ученые предлагают поставить аналогичные станции в Калининграде, Кисловодске, Москве, Уссурийске или Владивостоке, чтобы покрыть наблюдениями весь Земной шар.

Гаванская радиоастрономическая станция была запущена в 1969 году и прекратила работу в 2006-м.

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