Встреча лидеров государств Группы семи (G7) пройдет 19 февраля в режиме видеоконференции, основными темами станет борьба с пандемией и справедливое распределение вакцин в мире.

Об этом говорится в коммюнике, распространенном канцелярией британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Встреча лидеров Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии и Евросоюза состоится в рамках британского председательства в «семерке» и станет первой с апреля 2020 года.

Как говорится в сообщении, Джонсон «воспользуется встречей, первым крупным многосторонним мероприятием президента США Байдена, чтобы призвать лидеров к совместной работе над объединенным глобальным подходом к пандемиям». По задумке Джонсона, таким образом можно будет положить конец «националистической и разобщающей политике, омрачившей первоначальные ответные действия на коронавирус».

«Последние 12 месяцев пандемии показали, что ни одно государство не может быть в безопасности, пока все страны не будут защищены от пандемии», — уверены в Великобритании. Именно поэтому, считают в Лондоне, внедрение вакцин «дает новую возможность продемонстрировать ценность международного сотрудничества».

Minval.az