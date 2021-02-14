Президент США Джо Байден заявил, что суть обвинений против его предшественника Дональда Трампа, оправданного сенатом по обвинению в подстрекательстве к мятежу, «не подлежит сомнению».

«Хотя окончательное голосование не привело к осуждению, суть обвинений не подлежит сомнению», — говорится в письменном заявлении Байдена, которое распространил Белый дом.

Байден назвал штурм Капитолия «печальной страницей» в истории США и заявил, что эти события напомнили о хрупкости демократии, которую нужно защищать. Он также призвал помнить, что «насилию и экстремизму не должно быть места в Америке».

Кроме того, президент США напомнил, что из 57 сенаторов, проголосовавших за импичмент Трампу, семеро были его однопартийцами-республиканцами.

«Даже те, кто был против осуждения, как например лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, считают, что Дональд Трамп виновен в «заслуживающем порицания невыполнении своего долга» и «практически и морально ответственен за провоцирование» насилия в Капитолии», — добавил Байден.

Глава Белого дома выразил мнение, что настала пора «исцелить душу нации», и назвал это «задачей на будущее».

Верхняя палата Конгресса США в субботу не набрала необходимых двух третей голосов (не менее 67 из 100 сенаторов) для вынесения импичмента бывшему главе государства.

Сам Трамп ранее назвал несостоявшийся процесс импичмента «охотой на ведьм» и пообещал «продолжить путь к величию Америки», а также отметил, что впереди «очень много работы».

Minval.az