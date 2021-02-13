США оказались обеспокоены первоначальными выводами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении коронавируса. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает РИА Новости.

Ранее ВОЗ назвала передачу COVID-19 от промежуточного носителя к человеку наиболее вероятной гипотезой происхождения пандемии. При этом эксперты организации не смогли установить источник коронавируса среди животных в Ухане. Салливан отметил, что остаются вопросы, как эксперты пришли к этим выводам.

Важно, чтобы доклад был независимым, а выводы экспертов — свободны от вмешательства или изменений со стороны китайского правительства, заявил он. КНР должен предоставить данные о самых первых днях вспышки заболевания, добавил советник президента.

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