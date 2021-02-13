Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) необходимо получить больше данных от Китая о происхождении коронавируса, заявил глава международной группы экспертов ВОЗ, посещавшей китайский город Ухань, Питер Бен Эмбарек.

«Нам нужно больше данных. Мы запрашивали больше данных», — заявил глава группы ВОЗ агентству Франс Пресс. Питер Бен Эмбарек выразил свое разочарование из-за отсутствия доступа к необработанным данным о коронавирусе.

Ранее газета Wall Street Journal сообщала со ссылкой на экспертов, что власти Китая отказались предоставить экспертам ВОЗ необработанные данные о первых случаях заболевания коронавирусом, которые могли бы помочь определить, когда и как началось распространение вируса в стране. По их словам, китайские власти отклонили запросы на предоставление ВОЗ данных о 174 случаях заболевания, которые были выявлены на ранней стадии вспышки в Ухане в декабре 2019 года, а также о возможных случаях до вспышки.

Minval.az