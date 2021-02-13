Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил нападение на лагерь Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA). Соответствующее заявление распространил в субботу официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

По его словам, генсек ООН «выражает соболезнования семье погибшего миротворца» и желает всем пострадавшим скорейшего восстановления. Гутерриш указал, что «нападения на миротворцев ООН могут расцениваться как военное преступление».

В минувшую среду исламисты атаковали временный лагерь MINUSMA, развернутый недалеко от города Керена. В результате 27 миротворцев из тоголезского контингента получили ранения, один умер. Несколько человек были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали была учреждена резолюцией Совета Безопасности ООН весной 2013 года. Ее задача состоит в оказании помощи властям Мали по укреплению безопасности на территории страны. На текущий день MINUSMA насчитывает 15 тыс. военнослужащих.

Minval.az