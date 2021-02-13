«Ну, Кевин, я думаю, что эти люди больше расстроены из-за выборов, чем ты», — сказал Трамп.
Маккарти настаивал на том, что бунтовщики были сторонниками Трампа, и умолял тогдашнего президента отозвать их. По словам нескольких республиканцев, знакомых с ситуацией, Трамп и Маккарти громко кричали друг на друга. Разъяренный Маккарти сказал Трампу, что протестующие врываются в его офис через окна.
В итоге телефонный разговор между политиками ни к чему не привел. Трамп был не намерен успокаивать мятежников, даже несмотря на то, что законодатели умоляли его вмешаться.