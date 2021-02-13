В телефонном разговоре с лидером республиканцев в Палате представителей Кевином Маккарти, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что протестующие больше заботились о результатах выборов, чем Маккарти. О том, что Трамп отказался отозвать захвативших Капитолий протестующих стало известно CNN.

«Ну, Кевин, я думаю, что эти люди больше расстроены из-за выборов, чем ты», — сказал Трамп.

Маккарти настаивал на том, что бунтовщики были сторонниками Трампа, и умолял тогдашнего президента отозвать их. По словам нескольких республиканцев, знакомых с ситуацией, Трамп и Маккарти громко кричали друг на друга. Разъяренный Маккарти сказал Трампу, что протестующие врываются в его офис через окна.

В итоге телефонный разговор между политиками ни к чему не привел. Трамп был не намерен успокаивать мятежников, даже несмотря на то, что законодатели умоляли его вмешаться.

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