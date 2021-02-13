Финляндия при необходимости готова предоставить площадку для первой встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто, передает «Интерфакс».

Он напомнил, что ранее в Хельсинки проводилась не только встреча главы России и бывшего американского лидера Дональда Трампа в 2018 году, но и российско-американские консультации по стратегической стабильности, которые позволили продлить Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

Хаависто отметил, что финская столица — всегда хорошее место для встреч, где полностью готовы устроить возможную встречу двух лидеров.

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