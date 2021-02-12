В рамках Национальной космической программы Турции будут избраны три кандидата, один из которых спустя два года станет первым турецким гражданином в Космос.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган, презентуя Национальную космическую программу заявил, что Турция впервые отправит гражданина в космос с целью научных исследований.
По данным Министерства промышленности и технологий республики, основные критерии подбора кандидатов будут определены экспертами в сфере астронавтики, медицины и спорта.
Соответствующие структуры выберут трех наиболее подходящих кандидатов, которые пройдут двухлетний курс подготовки.
Затем структура, организовавшая курс обучения, объявит имя наиболее подходящего кандидата, который и станет первым гражданином Турции в космосе, передает «Анадолу».
Полет в космос планируется приурочить к 100-летней годовщине основания Турецкой Республики.
Астронавт из Турции будет участвовать в научных исследованиях на международной космической станции. Речь идет в том числе о биологических исследованиях и испытаниях турецких разработок в космосе.
Точные рамки миссии будут определены после консультаций с вузами и учеными.