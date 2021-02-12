Министерство иностранных дел ФРГ назвало «странным и не поддающимся пониманию» заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о возможном разрыве отношений с ЕС, об этом заявила представительница ведомства Андреа Зассе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономик. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий

Песков заявил, что смысл заявлений Лаврова исказили: Россия инициатором такого разрыва не будет, она хочет развивать отношения с ЕС. Аналогично пояснили слова Лаврова и в МИД РФ.

«Что касается слов российского министра иностранных дел, могу только сказать, что это заявление с нашей точки зрения или для нас действительно странное и не поддается пониманию», — сказала Зассе.

Она напомнила о выступлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса, где он говорил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией. «В этом смысле сегодняшние заявления министра иностранных дел Лаврова действительно странные», — добавила она.

Отвечая на вопрос, не были ли слова Лаврова адресованы внутренней аудитории и не стоит ли их воспринимать так, Зассе ответила: «мы воспринимаем заявление так, как оно было сделано, а именно как заявление в наш адрес, которое мы считаем очень странным».

Официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт заявил, что мнение МИД ФРГ отражает мнение правительства.

Minval.az