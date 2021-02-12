Сокращение ВВП Великобритании в 2020 году составило 9,9%, что стало самым большим падением с 1920 года. Об этом говорится в отчете, распространенном в пятницу Национальной статистической службой Соединенного Королевства (ONS), передает ТАСС.

По информации ведомства, причиной этого стала пандемия коронавируса, которая дважды приводила к введению общенациональных карантинов. Результатом стало резкое падение экономической активности.

При этом в декабре, хотя в стране продолжали действовать ограничения, британская экономика продемонстрировала рост на 1,2%. Это позволило избежать первой двойной рецессии с 1970-х годов, то есть когда сокращение ВВП происходит дважды в течение двух кварталов подряд через короткий промежуток времени.

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