Мощные порывы ветра и смерч в турецкой провинции Измир срывали крыши с домов и топили лодки. Во время стихийного бедствия пострадали 16 человек.

Отмечается, что стихия бушевала в Измире накануне вечером и повлекла значительные разрушения.

«В результате сильных осадков и смерча в районе Чешме-Алачати нанесен ущерб, 16 человек получили ранения, все они под наблюдением медиков. Повреждены десять автомобилей, в порту затонули четыре лодки, одна значительно повреждена», — сообщил губернатор.

Отмечается, что ветер сорвал крыши с домов.

Кроме того, в порту ветер опрокинул контейнеры и краны.

«Вечером шторм повредил много домов и здания предприятий Айвалыка. Мы на местах, с руководителями и персоналом, пытаемся реагировать и быстро вмешаться везде, где нужно», — написал в Twitter мэр Месут Эргин.

Ненастье также повлекло разрушения и убытки в турецкой провинции Чанаккале. Кроме ливней и сильных порывов ветра, там еще и выпал град. Вследствие ненастья затонули три лодки, с домов сорвало кровлю, повреждены автомобили.

Akşam saatlerindeki fırtına Ayvalık’ta birçok ev ve işyerine hasar verdi.İdari amirlerimiz, saha personellerimizle sahadayız, tespitleri yapmaya,her yere ulaşmaya hızlıca müdahale etmeye çalışıyoruz.

Geçmiş olsun #Ayvalık#geçmişolsunAyvalık pic.twitter.com/rIfxuDuTpi — Mesut Ergin (@_MesutErgin) February 11, 2021

Minval.az