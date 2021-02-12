Корпорация Facebook оказала содействие правоохранительным органам США в опознании участников беспорядков в центре Вашингтона. Об этом сообщила руководитель подразделения компании по нормативному регулированию Моника Бикерт, ее слова привело в четверг агентство Bloomberg.

Как она отметила, Facebook помогала следователям, «даже когда нападение завершилось». Бикерт уточнила, что сотрудники компании анализировали фотографии, которые публиковали участники беспорядков. Как отмечает агентство, в компании заявили, что специализированное программное обеспечение для распознавания лиц в этих целях не применялось. Вместе с тем администрация Facebook удовлетворяла запросы властей США о предоставлении информации.

По словам Бикерт, компания также удаляла сообщения с призывами к новым беспорядкам.

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