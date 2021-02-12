Рост цен в Венесуэле за 2020 год составил почти 3 000%. Такие данные опубликовал на своем сайте в четверг Центральный банк (ЦБ) республики, передает ТАСС.

По его данным, уровень инфляции составил 2 959,8%. Минимальный рост цен был зафиксирован в марте (13,3%), максимальный — в декабре (77,5%).

В феврале прошлого года ЦБ сообщил, что инфляция в 2019 году в стране составила 9 585,5%.

Венесуэла в последние годы переживает социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости. Согласно данным ООН, страну покинули около 4,5 млн человек, почти 80% из них находятся в государствах региона.

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