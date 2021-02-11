Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони провел ночь в одной из миланских больниц после неудачного падения в его резиденции в Риме, говорится в заявлении возглавляемой им партии «Вперед, Италия».

Во вторник 84-летний политик принял участие в консультациях, которые перед формированием правительства проводит бывший глава ЕЦБ Марио Драги, сообщает «Спутник».

«Берлускони вернулся вчера вечером в Милан из-за случайного падения в своей римской резиденции», — заявили в партии, уточнив, что бывший премьер ушиб бок.

В Милане Берлускони направился в больницу для обследования и утром вернулся домой к работе. Местные журналисты обратили внимание на хорошее настроение Берлускони, несмотря на слабый голос.

Minval.az