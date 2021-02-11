Турция не откажется от купленных у РФ ЗРК С-400. Об этом сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Наше соглашение по С-400 было подписано примерно за четыре месяца до CAATSA. С юридической точки зрения заявления (США) непоследовательны. Американская сторона сообщила, что пока не будет вести никаких переговоров по этому вопросу», — сказал Калын, которого цитирует Reuters.

Представитель президента отметил, что «Россия является важным игроком», и Турции важны отношения, выстраиваемые с ней.

Калын добавил, что в ближайшие недели пройдут переговоры президентов Турции и США Тайипа Эрдогана и Джозефа Байдена.

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