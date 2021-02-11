В Италии задержали банду преступников, искавших жертв по фото в Instagram, пишет Corriere Milano.

В Милане задержали четверых преступников, которые ограбили дома нескольких знаменитостей. Среди них телеведущая Дилетта Леотта и футболист клуба «Интернационале» Ашраф Хакими.

По данным следствия, преступники изучали образ жизни, планировку квартир и тип окон в домах жертв через публикации в Instagram. Благодаря этому из дома Дилетты Леотты вынесли имущества на сумму около 150 тысяч евро.

3 февраля сообщалось, что итальянская мафия в Неаполе велела экипажам скорой помощи перестать пользоваться сиреной и проблесковыми маячками. Местным мафиозным кланам не нравится, что скорые распугивают наркоторговцев и их клиентов, которые ошибочно принимают их сирены за облаву полиции. Преступники неоднократно угрожали водителям скорых расправой в случае, если те продолжат пользоваться спецсигналом.

Minval.az