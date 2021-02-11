Десять турецких бронемашин Ejder Yalçın поступили на вооружение ВС Венгрии.

Министр обороны Венгрии Тибор Бенко на церемонии передачи тактических бронемашин сообщил, что в ближайшее время на вооружение армии поступят еще 40 единиц бронемашин турецкого производства.

Бенко отметил, что венгерские компании готовы сотрудничать с турецкой Nurol Makina, которая занимается проектированием и производством бронетехники в сегменте 4х4.

Гендиректор Nurol Makina Энгин Акйол, в свою очередь, сообщил, что Ejder Yalçın производится по современным технологиям и является очень надежной бронемашиной в сегменте 4×4.

По его словам, Венгрия – первая страна ЕС, которая приобрела тактические бронемашины Ejder Yalçin 4×4.

Nurol Makina готова открыть завод в Венгрии и вложить инвестиции в страну, добавил Акйол.

Minval.az