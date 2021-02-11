Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил вторую дозу вакцины от коронавируса
«Я получил вторую дозу вакцины от COVİD-19. Надеюсь, мы вакцинируем всех наших граждан как можно скорее» — написал Эрдоган в социальной сети.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил вторую дозу вакцины от коронавируса
«Я получил вторую дозу вакцины от COVİD-19. Надеюсь, мы вакцинируем всех наших граждан как можно скорее» — написал Эрдоган в социальной сети.
Дата: 2021/02/11 16:42
Раздел: Мир
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