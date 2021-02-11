Администрация Джо Байдена «пока не проявила доброй воли» в отношении Ирана.

Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани на церемонии открытия ряда объектов в сфере здравоохранения.

«Если новая администрация США честна в своих заявлениях, то она, не теряя времени, должна пересмотреть политику и по мере возможности наверстать упущенное», — сказал Роухани.

Президент назвал бывшего президента США Дональда Трампа «опасным террористом и бесчестным политиком», призвав Байдена «свернуть с пути предыдущей администрации».

«Изменилась риторика американцев, но мы хотим видеть реальные результаты. Также неясно, как они собираются искупить вину за совершенные преступления», — заявил Роухани.

Minval.az