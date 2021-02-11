В Польше сделали более 1,7 млн прививок против коронавируса, при этом в более чем 1,5 тысячах случаев были зафиксированы побочные последствия, из которых 11 закончились летально. Об этом в четверг, 11 февраля, со ссылкой на Минздрав Польши сообщает Interia.pl.

Комментируя летальные случаи, в МОЗ отметили, что смерть могла наступить и по другим причинам. Так, по крайней мере в двух случаях врачи сомневаются, что смерть людей имела отношение к прививке.

«Министерство здравоохранения не имеет компетенций оценивать эти сообщения и не может подтвердить, что вакцина в конкретном случае привела к смерти пациента», — отметил в комментарии РАР пресс-секретарь МЗ Войцех Андрусевич.

Он сообщил, что в случае появления побочных последствий у пациента после прививки происходит проверка, к которой привлекаются Государственная санитарно-эпидемиологическая инспекция, Институт общественного здоровья, государственное управление гигиены, фармацевтическая инспекция и производитель вакцины. Они вместе должны установить, имеет ли смерть конкретного лица связь с прививкой.

Отметим, что в Польше используется вакцина компаний Pfizer и BioNTech. какая именно вакцина привела к летальному исходу — не уточняется.

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