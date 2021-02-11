Перед новым раундов переговоров Евросоюз обвинил Великобританию в невыполнении условий Brexit.

В частности, Лондон обвиняют в несоблюдении соглашения о контроле за перемещением товаров и людей между Северной Ирландией и другими частями Соединенного Королевства.

Соответствующее письмо министру кабинета министров Великобритании Майклу Гоуву направил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Он также раскритиковал дезинформацию трейдеров и отсутствие доступа к таможенным данным для представителей ЕС.

Шефчович полагает, что это только начинающиеся проблемы, для которых можно найти быстрые решения. Его встреча с Гоувом состоится сегодня.

В свою очередь, Лондон хочет добиться смягчения положений Протокола по Северной Ирландии, чтобы смягчить негативные последствия для экономики.

Отметим, протокол Северной Ирландии обеспечивает движение товаров между государством ЕС Ирландией и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства. Цель — избежать образования жесткой границы, которая может привести к обострению старых конфликтов.

Minval.az