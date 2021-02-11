Американский президент Джо Байден потребовал от военных Мьянмы немедленного сложения полномочий и освобождения всех задержанных в ходе государственного переворота.

Выступая в Белом доме, Байден заявил, что в отношении участников военного переворота в Мьянме будут введены адресные санкции, направленные на блокировку средств в размере 1 млрд., находящихся на территории США. Кроме того, он потребовал немедленного сложения полномочий с военных и освобождения всех задержанных. При этом Байден продолжает упорно называть Мьянму Бирмой.

«Сегодня я призываю военных Бирмы немедленно отпустить демократических политических лидеров и активистов . Военные должны вернуть захваченную ими власть и продемонстрировать уважение к воле народа Бирмы, продемонстрированной в ходе выборов 8 ноября», — заявил президент США.

По словам Байдена, Вашингтон в течение недели определит «первый круг» лиц, в отношении которых будут введены американские санкции.

«Американское правительство делает шаги, чтобы не допустить получения генералами ненадлежащего доступа к 1 млрд долларов из средств правительства Бирмы, которые находятся в США», — добавил Байден.

Как следует из речи американского президента, США также ведут некоторые ограничения по экспорту товаров в Мьянму, но продолжат оказывать гуманитарную помощь.

Minval.az