Представители «Моссад» частями доставили в Иран взрывное устройство весом в тонну, которое было использовано при покушении на иранского физика-ядерщика Мухсина Фахризаде.

Как отмечает британское издание The Jewish Chronicle со ссылкой на источники в спецслужбах, взрывное устройство было приведено в действие дистанционно.

Решение о покушении было принято после того, как в Израиле проанализировали документы, попавшие в руки Моссад в 2018 году в ходе одной из операций.

В Израиле пришли к мнению, что именно Фахризаде является ключевой фигурой в иранской ядерной программе.

План покушения начали приводить в действие с марта 2020 года.

Вначале в Иран прибыла группа агентов «Моссад», которым помогали пособники на местах.

Как пишет газета, в операции по ликвидации Фахризаде было задействовано 20 агентов как с иранским, так и с израильским гражданством.

«Был разработан детальный план покушения. Убийству предшествовали 8 месяцев плотного наблюдения за всеми передвижениями иранского ядерщика»,- пишет британское издание.

В итоге было принято решение о ликвидации ученого в одну из пятниц по пути на виллу ученого к востоку от Тегерана.

Зная маршрут и скорость автомобиля, участники покушения разместили бомбу в грузовике, припаркованном на пути транспортного средства, в котором находился ученый. Ученого застрелили (в теле обнаружили 13 пуль), а затем взорвали.

Источник сообщил изданию, что всем участникам покушения удалось покинуть Иран.

Газета пишет, что покушение было совершено Израилем без вмешательства США.

В издании отмечают, что Моссад планирует еще больше покушений.

Minval.az