Распространение мутировавших вариантов коронавируса не спровоцирует новой волны пандемии. Такое мнение выразил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью газете El Pais.

«Новые варианты — жестокое напоминание о том, что вирус все еще бьет по нам, — отметил он. — Но это не новый вирус, это нормальная эволюция любого патогена, который пытается адаптироваться к своему хозяину, человеку». «Это не начало новой пандемии, но, конечно, мы должны быть очень бдительными», — подчеркнул Клюге.

По его мнению, бдительность важна, так как новые штаммы могут вызвать повторное заражение и более быстрое распространение инфекции, что усложнит системам здравоохранения некоторых стран возможность справиться с пандемией.

«И, наконец, потому что они [новые штаммы] могут повлиять на эффективность вакцин», — уточнил он. «Мы это видели с обычным гриппом, могут появиться варианты, требующие немного другой вакцины», — пояснил представитель ВОЗ. «Мы должны сохранять бдительность, потому что если у нас будет более быстрое распространение [вируса] и возрастет передвижение вакцинированных людей, у нас может быть увеличение смертности», — считает Клюге.

«Мы должны быть честными: 2021 год станет еще одним годом COVID-19, но более управляемым, более предсказуемым», — заметил он.

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