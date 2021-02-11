Эксперты Всемирной организации здравоохранения допускают, что коронавирус нового типа начал циркулировать в Китае до официального объявления о вспышке, сообщает Wall Street Journal.

По данным исследований, около 90 человек в центральном Китае были госпитализированы с симптомами коронавирусной инфекции за два месяца до обнаружения патогена в городе Ухань.

При этом китайские власти заявили, что провели тесты на антитела к коронавирусу у двух третей указанных пациентов и не обнаружили признаков заражения.

«Необходимы дальнейшие исследования», — заявил глава исследовательской группы ВОЗ Питер Бен Эмбарек.

Minval.az