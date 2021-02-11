Президент США Джо Байден впервые со дня инаугурации поговорил с главой Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщает Белый дом.

В ходе переговоров американский лидер заверил коллегу в намерении поддерживать «практичное, ориентирование на результат» общение с китайской стороной.

При этом он выразил озабоченность по поводу экономической политики Пекина, репрессий в Гонконге, нарушений прав человека в Синьцзяне и «все более агрессивных действий в регионе», в том числе в отношении Тайваня.

«Президент Байден подтвердил свои приоритеты защиты безопасности, процветания, здоровья и образа жизни американского народа, а также сохранения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», – указано в сообщении.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о противодействии пандемии новой коронавирусной инфекции и об общих проблемах глобальной безопасности в области здравоохранения, изменения климата и предотвращения распространения оружия.

Лидер Китая Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом призвал США проявлять осторожность в вопросах, касающихся внутренних дел КНР.

«Вопросы, связанные с Тайванем, Гонконгом и Синьцзяном — это внутренние дела Китая <…> Соединенные Штаты должны уважать ключевые интересы Китая и действовать осторожно», – отметил китайский лидер.

Си Цзиньпин назвал противостояние стан катастрофой для всего мира.

«Противостояние КНР и США, несомненно, является катастрофой как для двух стран, так и для всего мира», – заявил глава Китая.

При этом он подчеркнул, что китайско-американское сотрудничество может принести миру пользу.

Minval.az