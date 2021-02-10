США не изменили отношения к покупке Турцией у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и расценивают это вооружение как угрозу для НАТО и как нарушение Анкарой своих обязательств перед альянсом, заявил в среду представитель госдепа США Нед Прайс.

«Наша политика в отношении С-400 не изменилась: российские С-400 несовместимы с оборудованием НАТО, они несут угрозу для технологий НАТО, они не согласуются с обязательствами Турции в качестве союзника по НАТО», — сказал он на брифинге (цитата по «Интерфаксу»).

Прайс напомнил, что крупные военные сделки с Россией подпадают под действие закона CAATSA («Противодействие противникам Америки посредством санкций»).

«Мы вынуждены продолжать призывать Турцию не сохранять у себя эти системы», — отметил он.

Minval.az