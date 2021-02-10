В российском посольстве в Анкаре в день дипломатического работника почтили память посла России в Турции Андрея Карлова.

К бюсту Карлову, установленному на территории посольства, были возложены цветы. В церемонии участвовали послы ряда дружественных государств, передает РИА Новости.

Напомним, Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, нападавший — полицейский Мевлют Мерт Алтынташ — был ликвидирован. Обвинения были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе Фетхулле Гюлену, главе запрещенной в Турции организации FETO. В обвинительном заключении отмечается, что убийство Карлова является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.

В министерстве иностранных дел России произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма». Дипломату было посмертно присвоено звание Героя России.

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