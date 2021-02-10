Неизвестные осквернили мечеть столицы Черногории, Подгорицы и города Никшич — второго по величине в стране.

Факты вандализма зафиксированы с разницей в один день.

Злоумышленники расписали стены и ворота мечети Гаджи Исмаила (единственной в Никшиче) словами «тюрки» (ссылая на мусульман в стране) и «Сребреница», в «Никшиче будет Сребреница», намекая на геноцид в Боснии и Герцеговине, в результате которого сербы убили свыше 8 тыс. боснийцев.

Представитель Исламского союза Черногории Мирсад Агович сообщил «Анадолу», что мусульман в стране пытаются запугать.

«Это постыдные действия. В 90-х нас не получилось запугать и сейчас не смогут. Те, кто оставил оскорбительные надписи на сетах мечетей доказали лицемерие», — отметил он.

Накануне вандалы расписали ворота мечети «Османагича» в Подгорице символикой сербских националистов и знаком «4S», означающим «Только объединение защитит сербов».

Minval.az