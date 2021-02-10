Турция более не собирается закрывать глаза на положение турок-киприотов, чьи права игнорируются на протяжении полувека из-за деструктивной позиции греческой стороны.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании возглавляемой им парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в среду в Анкаре, передает Anadolu.

Президент Турции призвал премьер-министра Греции отказаться от конфронтации и полемики с Анкарой.

«Кириакосу Мицотакису не стоит бросать вызов Турции и тем более переходить черту в регионе. В противном случае это будет означать отказ Афин от диалога. В Греции напрасно надеются на помощь определенных кругов, ставка на которые не оправдалась. Эти силы, как и ожидалось, не помогли Греции, тогда как Турция решает все вопросы своими силами. Поэтому не стоит нас недооценивать», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что повторное обсуждение заезженных формул урегулирования на Кипре ни к чему не приведет, это бессмысленно. Наглядное свидетельство тому провал мирных переговоров, продолжающихся на протяжении 50 лет, отметил глава государства.

По мнению турецкого лидера, кипрский вопрос должен быть урегулирован в свете новых реалий, а диалог необходимо ориентировать на конкретный результат.

Президент Турции отметил, что последние заявления представителей Греции и греческой общины Кипра говорят о том, что они не изменили своей позиции и продолжают игнорировать права турков-киприотов. «У нас не осталось иного решения, кроме как поддержки принципа двух государств на Кипре. Хотят они этого, или нет», — сказал Эрдоган.

Принцип двух государств – единственно возможный путь урегулирования на Кипре. Иных вариантов не осталось, — добавил президент.

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