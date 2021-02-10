В Турции археологи обнаружили тайник с монетами, которым свыше 2 тысяч лет, пишет Live Science.

В кувшине, закопанном у ручья в древнегреческом городе Айзанои в Западной провинции Турции Кютахья, нашли 651 серебряную монету римской эпохи.

Несмотря на то, что возраст монет составляет около 2 100 лет, текст и изображения, выгравированные на них, отчетливо видны.

Археолог из Университета Памуккале в Турции Элиф Озер предположила, что кувшин с монетами был закопан высокопоставленным солдатом.

Изучив клад, ученые определили 439 монет как динарии, или древнеримские монеты, отчеканенные на серебре, а 212 — как цистофоры, серебряные монеты из Пергама, древнего греческого города, расположенного в современной северо-западной Турции.

Minval.az