Иранская сторона поставила под сомнение достоверность аудиозаписи, на которой якобы глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф говорит о причинах крушения украинского самолета под Тегераном. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, передает ТАСС.

«Утверждения, сделанные в соответствующей статье, неверные, и высказывания, которые приписываются Зарифу, противоречат его культуре [речи]. Заявления о наличии подобной записи не соответствуют действительности», — сказал он. Дипломат призвал Канаду «не усугублять подобными действиями и слухами горе семей погибших».

По его словам, «правительство Ирана остается приверженным своим международным обязательствам и [реализации] прав семей, потерявших своих близких, подавляющее большинство которых являются иранскими гражданами». «Тегеран будет шаг за шагом выполнять свои международные обязательства в соответствии с внутренними и мировыми нормами», — добавил Хатибзаде.

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