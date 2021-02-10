Лидер движения «Садр» в Ираке Муктада ас-Садр потребовал вывода американских войск из страны.

Ас-Садр отметил, что движение «Садр» не допустит нормализации отношений с Израилем.

Отвечая на вопросы журналистов в городе Наджаф, Ас-Садр призвал каждого соотечественного внести свой вклад в создание демократической среды, свободной от насилия, чтобы досрочные выборы прошли успешно.

Шииты согласны на международный мониторинг выборов, но не допустят вмешательства других стран в процесс голосования, сказал Ас-Садр.

Лидер шиитов сказал, что иракские силы безопасности деградируют и шииты не станут бездействовать в ответ на атаки на армию и полицию.

Комментируя протестные акции в стране, Ас-Садр сказал: «Шииты за мирные демонстрации против коррупции, не наносящие вреда госсобственности и не приводящие к человеческим жертвам».

Лидер движения также призвал как можно скорее завершить расследование, привлечь к ответственности и наказать причастных к убийству сотрудников сил безопасности на мирных демонстрациях.

Minval.az