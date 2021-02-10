Министр финансов Германии Олаф Шольц предложил США помощь в импорте их сжиженного газа, если администрация бывшего президента Дональда Трампа снимет санкции в отношении российского газопровода «Северный поток-2».

О попытке заключить сделку сообщает Deutsche Welle (DW) со ссылкой на немецкую экологическую неправительственную организацию (Environmental Action Germany (DUH)).

По их информации, правительство Германии было готово оказать США финансовую поддержку в размере до одного миллиарда евро. Взамен в стране ожидали, что будущее законодательство, которое могло бы стать основанием для введения санкций в отношении «Северного потока-2», либо не будет использоваться, либо «будет заблокировано отказами или другими адекватными и эффективными инструментами».

Как пишет издание, исполнительный директор экологической организации Германии Саша Мюллер-Креннер, назвал запланированное «грязной сделкой за счет третьих лиц». Другие оппозиционные политики тоже остались недовольны таким «выкупом» министра финансов, посчитав, что на реализацию соглашения пойдут деньги налогоплательщиков.

В самом ведомстве Германии информацию еще не прокомментировали. Однако известно, что готовится официальное заявление по этому вопросу.

Ранее в Германии оценили ущерб от отказа строить «Северный поток-2». Санкции против России и отказ строить газопровод не приведут к позитивному сдвигу в отношениях ФРГ и РФ, посчитал глава Германо-российского форума Маттиас Платцек.

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