Член команды Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), прибывшей в китайский город Ухань для выявления источника COVID-19, призвал не полагаться лишь на данные разведки США о происхождении коронавируса после слов представителя американского госдепартамента о необходимости провести проверку сведений экспертов.

Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США ждут от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подробностей о происхождении нового коронавируса и призывают к прозрачности.

Он подчеркнул, что США рассчитывают получить доклад и детали расследования ВОЗ по этому вопросу. Наряду с этим Прайс сказал, что Соединенные Штаты будут использовать информацию, «собранную и проанализированную американским разведсообществом», что необходимо для «оценки доклада» и «данных, проанализированных ВОЗ».

«Джо Байдену приходится занимать жесткую позицию в отношении Китая. Пожалуйста, не полагайтесь только на данные американской разведки: она стала все более разобщенной, когда находился у власти (экс-президент Дональд) Трамп, и откровенно ошибались во многих аспектах. Рады помочь Белому дому в их задаче по проверке, но не забывайте, что сначала нужно «доверять», а потом «проверять!», — написал в своем Twitter входящий в состав международной миссии ВОЗ британский и американский эксперт Питер Дасзак.

В свою очередь, эксперт команды Марион Купманс также прокомментировала высказывания представителя американского госдепартамента.

«Началось. Нет нужды ждать отчета, не так ли?», — такой вопрос задала Купманс в своем Twitter.

В настоящее время в Китае находится международная группа экспертов ВОЗ, которая занимается выяснением происхождения COVID-19. Эксперты ВОЗ уже успели посетить Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы «утечке» вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19, больницу, рынок морепродуктов «Хуанань», где выявили первых зараженных COVID-19, а также центр по контролю и профилактике заболеваний.

Как сообщили представители группы экспертов организации во вторник, на данный момент неизвестно, какую роль сыграл в распространении Sars-Cov-2 рынок морепродуктов «Хуанань» в Ухане, а также назвали маловероятным прямое попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок в Ухане, предположив, что, вероятно, был промежуточный переносчик вируса. Эксперты ВОЗ намерены изучать ее в дальнейшем. При этом они заявили, что передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна.

Minval.az