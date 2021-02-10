Правительство Японии приняло решение ввести штраф до 300 тыс. иен (почти $2,9 тыс.) за попытки давать корм диким животным и птицам. Это положение, как сообщает агентство Kyodo, будет включено в проект пересмотра законодательства о природных парках и заповедниках. Документ предполагается утвердить на заседании кабинета министров в начале марта.

Разработавшее проект Министерство охраны окружающей среды Японии считает, что кормление диких животных нарушает естественный барьер между ними и людьми и создает опасные ситуации. Такие животные имеют тенденцию приходить в населенные пункты, что иногда приводит к нападениям на людей.

В первую очередь предлагается запретить предоставление корма медведям, лисам и диким обезьянам. Согласно проекту пересмотра закона, служащие местных органов власти получают право официально предупреждать о недопустимости такого поведения. Штрафы будут налагаться в случае неподчинения.

Японские власти особенно беспокоит ситуация с медведями, которые в последнее время все чаще в поисках корма появляются у населенных пунктов. В частности, в национальном парке Сирэтоко на севере острова Хоккайдо в период с 2017 по 2020 год было зафиксировано 355 таких случаев. Частично это было связано с тем, что местные жители специально оставляли корм медведям.

Minval.az