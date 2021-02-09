Глава минздрава Греции Василис Кикилиас заявил, что в стране наступает третья волна эпидемии коронавируса. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Open TV.

Он отметил, что такие данные ему предоставили эксперты, которые проанализировали эпидемиологическую ситуацию в стране.

Министр добавил, что в Афинах палаты с пациентами с коронавирусом заполнены на 70%.

Согласно данным греческого минздрава с начала пандемии в стране положительный результат анализов на коронавирус получили около 165 тыс.человек. При этом почти шесть тыс. человек скончались.

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