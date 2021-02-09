В сенате Конгресса США начался второй процесс по делу об импичменте 45-го президента США Дональда Трампа, которого обвиняют в подстрекательстве к мятежу из-за штурма Капитолия.

Процесс начался с обсуждения, насколько соответствует Конституции дело об импичменте президента после того, как тот покинул свой пост. На дебаты двух сторон — обвинителей из палаты представителей и юридической команды Трампа — отвели в целом четыре часа, сообщает Reuters.

Ранее представители Республиканской партии, контролирующие сенат, пытались заблокировать процесс как неконституционный, но потерпели поражение.

Если процесс продолжится, то 10 февраля каждая из сторон сможет начать выступать со вступительными дебатами, на это отводят до 16 часов для каждой из сторон.

Чтобы объявить Трампу импичмент, за это должны проголосовать две трети членов сената, то есть помимо представителей Демократической партии решение должны поддержать 17 республиканцев. Президент США Джо Байден сомневается, что республиканцы поддержат импичмент.



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