Американские кардиологи подтвердили опасность iPhone 12 для пациентов с болезнями сердца. Об этом сообщает телеканал NBC25 News.

Специалисты Института сердца и сосудов Генри Форда (Детройт) провели исследование, в рамках которого заявили об опасности новых iPhone для здоровья. Медики отметили, что расположенный в смартфонах Apple магнит действительно влияет на работу имплантированных кардиостимуляторов и дефибрилляторов.

В рамках эксперимента доктор Гурджит Сингх (Gurjit Singh) и его коллеги провели iPhone 12 Pro над грудью пациента с имплантируемым дефибриллятором. В результате данной операции встроенное медицинское оборудование отключилось. «Когда мы убрали телефон с груди, дефибриллятор немедленно вернулся к своей нормальной работе», — рассказал журналистам Сингх.

По словам ученого, экспертная группа была ошеломлена подобным поведением устройства. «Мы предполагали, что находящийся в iPhone магнит слишком слабый, чтобы оказать воздействие на медицинский прибор», — подчеркнул специалист. Гурджит Сингх объяснил, что имплантированные кардиоустройства имеют магнитный переключатель, чтобы врачи могли при необходимости неинвазивно влиять на работу оборудования.

В сообщении говорится, что смартфоны могут нанести вред людям с болезнями сердца. Во избежание проблем с имплантированным медицинским оборудованием американские медики рекомендовали не носить устройства серии iPhone 12 в верхнем кармане рубашки или пальто, а также не класть на грудь.

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