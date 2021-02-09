В Германии предъявили обвинение 100-летнему мужчине, имя которого не раскрывается, передает Reuters. Его обвиняют в соучастии в 3 518 убийствах, произошедших в концлагере Заксенхаузен во время его предполагаемой работы там.

По данным следствия, мужчина работал в Заксенхаузене с 1942 по 1945 год. Обвинение считает, что он намеренно и с материальной выгодой участвовал в убийствах.

Сейчас обвиняемый живет в Бранденбурге. Обвинение считает, что он может участвовать в процессе, несмотря на возраст. Теперь суд города Нойруппин должен решить, примет ли он дело к рассмотрению.

За последние годы немецкие суды предъявили обвинения нескольким пожилым бывшим надзирателям концентрационных лагерей, пользуясь последней возможностью свершения правосудия для миллионов людей, погибших от рук нацистов, отмечает агентство. Неделю назад обвинение предъявили 95-летнему Ирмгарду Ф., работавшему секретарем в концлагере Штуттгоф и причастному к убийствам около 10 тысяч человек.

Концлагерь Заксенхаузен был построен недалеко от Берлина в 1936 году. В нем нацисты экспериментировали с убийствами заключенных газом, который позже применяли для миллионов убийств в Освенциме.

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