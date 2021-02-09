Управление по контролю за лекарственными средствами Пакистана одобрило применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V», говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), передает РИА Новости.

«РФПИ объявляет об одобрении применения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Управлением по контролю за лекарственными средствами Пакистана (Drug Regulatory Authority of Pakistan, DRAP)», — заявили в фонде.

Пакистан стал 22-й страной, одобрившей вакцину «Спутник V». Вакцина зарегистрирована в Пакистане в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований «Спутник V» в России.

Применение вакцины «Спутник V» ранее было одобрено в 21 стране: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.

«Пакистан является одной из стран с самым большим населением в мире, и включение вакцины «Спутник V» в национальный портфель препаратов против коронавируса является важным шагом для обеспечения его диверсификации и защиты здоровья людей. Одобрение вакцины по ускоренной процедуре стало возможным благодаря ее высокой эффективности и безопасности, а также широкой изученности платформы аденовирусных векторов человека», — приводятся в сообщении слова генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева.

Minval.az