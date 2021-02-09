Национальная космическая программа Турции будет презентована во вторник на церемонии с участием президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Открытие церемонии намечено на 19:00 по местному времени в Администрации турецкого лидера в Анкаре.
Планируется обнародовать цели страны в космической сфере, а также проекты, которые будут реализовываться под патронажем Министерства промышленности и технологий Турции.
В церемонии наряду с главой государства примет участие министр промышленности и технологий Мустафа Варанк.