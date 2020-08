Czech Finance Minister Andrej Babis arrives at Prague Castle, to meet with President Milos Zeman in Prague, Czech Republic May 3, 2017. REUTERS/David W Cerny — RC1986126E70

Председатель чешского правительства Андрей Бабиш по договорённости с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким обратился к высшим представителям ЕС с предложением о срочном созыве видеоконференции Европейского совета по ситуации в Беларуси.

В своём Twitter Андрей Бабиш выступил с заявлением: «Режим путём насилия подавляет протесты против фальсификации воскресных президентских выборов. Выборы в Беларуси должны пройти снова».

Андрей Бабиш призвал председателя Европейского совета Шарля Мишеля и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен послать ясный сигнал о возможности введения санкций в отношении Беларуси. По мнению чешского премьера, ЕС должен настаивать на проведении свободных выборов президента.

«Ждать нельзя. Белорусам требуется наша незамедлительная помощь. Выборы в Беларуси должны пройти заново, они должны быть прозрачными и в присутствии иностранных наблюдателей», – подчеркнул чешский премьер, который ранее выступил с осуждением жестокого разгона белорусских демонстрантов.

Minval.az