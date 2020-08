Кандидат в президенты Светлана Тихановская уехала из Беларуси и находится в Литве.

Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, победу на них одержал действующий президент Александр Лукашенко. Его главная соперница Светлана Тихановская не признала результаты голосования. В Беларуси начались акции протеста, в которых Тихановская отказалась участвовать из-за возможных провокаций.

10 августа она приехала в ЦИК для подачи жалобы, после чего пропала и вышла на связь только поздно вечером.

«Светлана Тихановская в безопасности. Она находится в Литве», — сообщил сегодня Линас Линкявичус.

Svetlana #Tikhanovskaya is safe. She is in #Lithuania. pic.twitter.com/6f9U2meoX0

