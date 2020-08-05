Среди множества «авиаторских» баек докоронавирусной эры есть и такая. Турция, точнее, «Турецкая Ривьера», аэропорт одного из популярных курортов, откуда готовятся к вылету российские туристические «чартеры». У одной из стоек возникает конфликт, девушка зовет на помощь представителя авиакомпании, которому тут же начинает жаловаться один из пассажиров — молодой и немного выпивший мужчина, обнимающий за талию блондинку: «Слушайте, ну почему нас нельзя посадить на места рядом?» Представитель спрашивает у сотрудницы, что происходит, и та в ответ: «Я уже полчаса пытаюсь им объяснить: у него билет в Нижний Тагил, а у нее в Ростов! Как я их зарегистрирую на один рейс?»

Это, конечно, курьез, но он очень напоминает объяснения арестованных в Беларуси «вагнеровцев». Которые уверяют, что они из Минска должны были вылететь не то в Стамбул, не то в Латинскую Америку, не то в Африку, но как они при этом оказались все вместе в санатории под Минском, непонятно. Неудивительно, что в Беларуси уверены: направлялись «вагнеровцы» именно в их страну. И вряд ли для того, чтобы собирать цветы, лакомиться мороженым или прикупить своим дамам нижнее белье местного производства.

То, что арест «вагнеровцев» и, главное, придание гласности факта этого ареста станет своеобразным политическим «водоразделом», эксперты предрекали с самого начала. Речь, напомним еще раз, шла о попытке организации вооруженного мятежа в Беларуси, и Минск даже теоретически не мог простить этого Москве. Не говоря о том, что такого «самоуправства» от Беларуси не ждали и в «первопрестольной». Где, судя по многим признакам, развернута нешуточная «информационно-политическая» атака на Беларусь.

Первый зампред комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской «интеграции» и связям с соотечественниками Константин Затулин уже заявляет журналистам: «Он (Александр Лукашенко, — Ред.) стал нахлебником, почти паразитом на российско-белорусских отношениях, шантажистом, и в этой ситуации он докатился до провокации с задержанием россиян». Оставим в стороне, что, как подсчитали еще по горячим следам распада СССР белорусские экономисты, только за счет «обнуления» транзитных пошлин на российские нефть и газ, которые идут на запад по территории Беларуси, Минск теряет огромные суммы, и российские энергоносители по «внутренним» ценам этого никак не компенсируют. Тем более не станем уточнять, уверен ли господин Затулин, что россияне в любой стране мира должны обладать статусом неприкосновенности, Важно другое: усердствует на этом направлении не он один. С показательными пассажами в адрес Беларуси уже несколько дней выступает Владимир Жириновский. Который уверяет, что Лукашенко уже «всем надоел» и советует президенту соседней страны «сняться с выборов». А самой Беларуси — «вернуться в родную гавань» по примеру оккупированного украинского Крыма. Жириновский — политик, конечно, эпатажный, но его эскапады всегда укладываются в политический курс Кремля. И нынешние заявления — не исключение: в Москве, во-первых, явно дана команда «атаковать Лукашенко по всем фронтам». А во-вторых, и «в-главных», заявления Жириновского — это веское доказательство: даже после того, как президентские сроки Путина были обнулены, планы «поглощения» Беларуси не сняты с повестки дня в Москве. Пытаются ли с их помощью сделать шаг к воссозданию СССР или же поднять «пикирующий» рейтинг Путина — тема отдельного разговора. Просто теперь уже не кажется случайным, что Лукашенко в Москве вычеркнули из «списка друзей» именно после того, как Александр Григорьевич воспротивился «ускоренной интеграции», а проще говоря, планам Москвы по «поглощению» Беларуси. Похоже, РФ видит у своих границ не просто хрестоматийных «или вассалов, или врагов» — Кремль так и не научился видеть по ту сторону границ страны, а не территории —потенциальный объект для захватов и оккупаций. Это, конечно, хорошая информация к размышлению, можно ли вообще рассчитывать «обезопасить» свою страну, выстроив с Россией добрые отношения и даже участвуя в ее интеграционных проектах, или же в решающий момент в кремлевских кабинетах не возникнут планы очередного «возвращения в родную гавань», то есть оккупации и аннексии очередного куска чужой территории.

Другой вопрос, намерена ли Москва ограничиться в этой связи только тиражированием обвинений. И как далеко она готова зайти в своей готовности «попрощаться с Лукашенко». Строго говоря, арест «вагнеровцев» уже был первым признаком «силового» сценария.

Но на нынешнем фоне уже другое прочтение получают изыскания небезызвестного блоггера Пегова, который совсем недавно старательно тиражировал бредни армянских агрессоров по поводу боев на товузском направлении. Сей субъект интригующим тоном повествует: оказывается, в Беларуси объявлена мобилизация! И резервистам уже присылают повестки!

Намеренно вынесем за скобки параллели с недавними «вбросами» насчет мобилизации в Азербайджане. Тем более что в Беларуси действительно другая ситуация и, к счастью, нет реальной войны. Но такие вбросы даже теоретически не могут быть случайными. А среди вариантов силового сценария есть не только «Черногория», но и «Афганистан».

Вспомним: Афганистан, сосед СССР, к 1979 году считался бесспорной советской «зоной влияния». У власти после Апрельской, или Саурской, революции находились сторонники Кремля, кое-кто даже всерьез выступал за присоединение Афганистана к СССР. Но вот оказавшемуся у власти Хафизулле Амину СССР до конца не доверял. Дальнейшие события тоже известны: Москва замышляет короткий и эффектный рейд, берет штурмом дворец Амина, «ликвидирует» ставшего вдруг неугодным диктатора, приводит к власти своего ставленника — Бабрака Кармаля…Но то, что казалось простой и легкой «прогулкой в стиле милитари», оборачивается тяжелой десятилетней войной и настоящей военно-политической катастрофой для СССР.

Так что, решив «любой ценой» попрощаться с Лукашенко, Москва вполне может в итоге проститься уже с Беларусью. И не только Беларусью, кстати говоря — поражение в Афганистане, напомним, сыграло не последнюю роль в распаде СССР. Другой вопрос, что извлекать уроки из истории умеют далеко не все.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az