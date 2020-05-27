Африканское командование вооруженных сил США (AFRICOM) обвинило Россию в перебрасывании военной авиации в Ливию для поддержки российских наемников из «ЧВК Вагнера», которые воюют на стороне Ливийской национальной армии Халифа Хафтара.

Американские военные опубликовали фотографии: на них, предположительно, запечатлен самолет, который перебросили в Ливию с авиабазы в России через Сирию. Самолет, по данным США, был перекрашен, чтобы скрыть принадлежность к России.

NEWS: Russia deploys military fighter aircraft to Libya

——

«For too long, Russia has denied the full extent of its involvement in the ongoing Libyan conflict. Well, there is no denying it now.» — Gen. Townsend

Release: https://t.co/HpLdwUJxcr

Photos: https://t.co/raTal1LKPa pic.twitter.com/dVtsWKPYZ5 — US AFRICOM (@USAfricaCommand) May 26, 2020

«Слишком долго Россия полностью отрицала свою причастность к продолжающемуся ливийскому конфликту. Сейчас это невозможно отрицать. Мы наблюдали за тем, как Россия направляла истребители четвертого поколения в Ливию, отслеживая каждый этап. Ливийская национальная армия (ЛНА) и частные военные компании не могут получать вооружение и снабжать бойцов без государственной поддержки, которую они получают от России», – сказал генерал Стивен Таунсенд, командующий AFRICOM. Его слова приводит «Настоящее время».

«Российские военные самолеты, скорее всего, будут обеспечивать непосредственную авиационную поддержку и нанесение наступательных ударов в интересах «ЧВК Вагнера», которая поддерживает боевые действия Ливийской национальной армии против международно признанного Правительства национального согласия», – также сказано в заявлении.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что представленная американским военным ведомством информация является фейком, а Россия выступает за мирное решение конфликта в Ливии.

Ранее глава МВД Правительства национального согласия Ливии Фатхи Башага также рассказал, что на восток страны с авиабазы Хмеймим в Сирии прибыли шесть российских МиГ-29 и два Су-24.

Накануне также сообщалось, что примерно 1,6 тысячи наемников из «ЧВК Вагнера» после череды поражений отступили из южных районов Триполи, где Правительство национального согласия нанесло им чувствительное поражение, и направились в сторону Эль-Джуфры.

Армия Хафтара начала наступление на Триполи в апреле прошлого года, но так и не смогла захватить город.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии нет центральной власти и действуют два правительства: Правительство национального согласия (ПНС) премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи (его признают большинство стран Запада и ООН) и «правительство в Тобруке», которое поддерживает Ливийская национальная армия во главе с генералом Халифой Хафтаром. В поддержке ЛНА подозревают ОАЭ, Египет и ряд других стран, в том числе Россию.

Президент России Владимир Путин в январе 2020 года допустил, что в военных действиях в Ливии могут участвовать граждане России. Но, по его словам, они не представляют интересы России и не получают денег от государства.

Minval.az