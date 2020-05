Африканское командование вооруженных сил США (AFRICOM) обвинило Россию в перебрасывании военной авиации в Ливию для поддержки российских наемников из «ЧВК Вагнера», которые воюют на стороне Ливийской национальной армии Халифа Хафтара.

Американские военные опубликовали фотографии: на них, предположительно, запечатлен самолет, который перебросили в Ливию с авиабазы в России через Сирию. Самолет, по данным США, был перекрашен, чтобы скрыть принадлежность к России.

NEWS: Russia deploys military fighter aircraft to Libya

——

«For too long, Russia has denied the full extent of its involvement in the ongoing Libyan conflict. Well, there is no denying it now.» — Gen. Townsend

Release: https://t.co/HpLdwUJxcr

Photos: https://t.co/raTal1LKPa pic.twitter.com/dVtsWKPYZ5

— US AFRICOM (@USAfricaCommand) May 26, 2020