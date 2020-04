Ракеты Ирана не приспособлены для размещения на них ядерного заряда, ядерного оружия у страны все равно нет.

Как передает РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

По его словам, США с 2017 года третируют резолюцию СБ ООН 2231 по ядерной программе Ирана, Европа в этом плане последовала за США вместо того, чтобы соблюдать резолюцию.

«У Ирана нет ни ядерного оружия, ни ракет, «спроектированных таким образом, чтобы они были способны доставлять» столь ужасное вооружение», — написал министр в Twitter.

Зариф напомнил об этом после того, как запуск Ираном ракеты-носителя с военным спутником подвергся критике на Западе.

US has been bullying all against UNSC Resolution 2231 since 2017.

Europe obeyed US instead of 2231.

Neither can lecture Iran based on flimsy misreadings of UNSCR 2231.

Iran neither has nukes nor missiles “DESIGNED to be capable of carrying” such horrific arms.

Guess who do? pic.twitter.com/7uG9yOXAu3

— Javad Zarif (@JZarif) April 24, 2020